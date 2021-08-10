لليوم التاسع على التوالي.. حرائق الغابات ما زالت مستعرة في جزيرة وابية اليونانية

أثينا - (د ب ا)

مازالت حرائق الغابات في جزيرة وابية اليونانية مستعرة لليوم التاسع على التوالي اليوم الثلاثاء.

ونجح رجال الإطفاء والسكان والمتطوعون في تأمين عدة قرى من ألسنة اللهب في وقت متأخر من أمس الاثنين، ولكن الغابات والمزارع المحيطة بها احترقت بالكامل، وفقًا لما ذكرته وسائل الاعلام اليونانية.

وهناك آمال أن يتحسن الوضع في ثاني أكبر جزيرة باليونان، بعدما بدأت الحرائق تخمد ببساطة لأنه لم يتبق شيئ ليحترق.

بالاضافة لذلك، فإنه نظرًا لأن معظم حرائق الغابات في أماكن أخرى باليونان تم السيطرة عليها، يمكن لمزيد من رجال الاطفاء الآن تركيز جهودهم على وابيه.

وتواجه اليونان حرائق غابات منذ أيام، في ظل موسم حار، حيث وصلت الحرائق لضواحي أثينا.

وفي تقديرات أولية، قدر المعهد الجيولوجي لجامعة أثينا أن 90 ألف هكتار من الأراضي احترق في البلاد هذا الصيف حتى الآن.

وفي الوقت ذاته، أعلنت الحكومة اليونانية بعد ظهر اليوم أنها سوف تدعم إعادة بناء المنازل التي دمرتها الحرائق بقيمة 150 ألف يورو (175 ألف و500 دولار) لكل منزل.

وقال رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس إن المواطنين الذين أضروا من الحرائق يمكنهم استيفاء نموذج مخصص لهذا الغرض عبر الإنترنت اعتبارًا من يوم 18 أغسطس، وسوف يتلقون الدفعة الأولى من التعويض بقيمة تتراوح ما بين 500 و20 ألف يورو في غضون أيام قبل مراجعة الطلب بالتفصيل.

وسوف تحصل الشركات والمزارعون على دعم مالي أيضًا، فيما سيتلقى المشردون الذين لا يجدون مأوى على دعم بقيمة 500 يورو شهريًا لاستئجار مساكن لحين إعادة بناء منازلهم.

وحتى الآن، لم يتضح عدد المتضررين من الحرائق، حيث مازالت النيران مستعرة في وابيه وشبه جزيرة بيلوبونيس.