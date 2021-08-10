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حريق على متن سفينة في مرفأ اللاذقية في سوريا (فيديو)

05:20 م الثلاثاء 10 أغسطس 2021
حريق على متن سفينة في مرفأ اللاذقية في سوريا (فيديو)

أرشيفية

دمشق - (بي بي سي)

قالت وسائل إعلام رسمية سورية إن حريقًا اندلع في سفينة تجارية في مرفأ اللاذقية، الميناء الرئيسي في البلاد، قبل أن تتم السيطرة عليه وإخماده.

وأشارت وكالة الأنباء السورية الرسمية إلى أن الحريق نشب في سفينة فارغة أثناء إجراء عملية صيانة لها ضمن المرفأ، وأن الحريق تسبب في إصابة عدد من العاملين في السفينة بضيق تنفس ما استدعى نقلهم إلى المشفى لتلقي العلاج، وفق ما نقلته الوكالة عن مدير عام شركة المرفأ أمجد سليمان.

لكن، مصادر أخرى غير مؤكدة تحدثت عن وقوع انفجار كبير على متن السفينة، وقد يكون أسفر عن ضحايا. والسبب غير معروف حتى الآن، كما لم يتم تأكيد هوية السفينة أيضا.

يأتي ذلك وسط تصاعد التوترات بشأن الشحن البحري في المنطقة بعد استهداف سفينة تديرها إسرائيل في خليج عمان الشهر الماضي، وقد ألقت الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل باللوم على إيران، التي نفت علاقتها بالحادث، لكن إسرائيل قالت إنها ستتخذ إجراءات مناسبة ردًا على ذلك.

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حريق سفينة مرفأ اللاذقية سوريا

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