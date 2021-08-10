وزيرا خارجية السعودية وأمريكا يبحثان هاتفيًا التطورات في المنطقة

الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله

الرياض - (د ب أ)

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في اتصال هاتفي الاثنين مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن أبرز المستجدات في المنطقة، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس).

كما استعرض الوزيران خلال الاتصال العلاقات الاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وسُبل تعزيزها في المجالات كافة.