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وزيرا خارجية السعودية وأمريكا يبحثان هاتفيًا التطورات في المنطقة

12:35 ص الثلاثاء 10 أغسطس 2021
وزيرا خارجية السعودية وأمريكا يبحثان هاتفيًا التطورات في المنطقة

الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله

الرياض - (د ب أ)

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في اتصال هاتفي الاثنين مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن أبرز المستجدات في المنطقة، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس).

كما استعرض الوزيران خلال الاتصال العلاقات الاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وسُبل تعزيزها في المجالات كافة.

فيصل بن فرحان الرياض أمريكا السعودية

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