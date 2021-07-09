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بعد جلسة مجلس الأمن.. شكرى يلتقى بنظيرته السودانية في نيويورك

05:47 م الجمعة 09 يوليه 2021
بعد جلسة مجلس الأمن.. شكرى يلتقى بنظيرته السودانية في نيويورك

سامح شكري

القاهرة - (أ ش أ):

التقى وزير الخارجية سامح شكري مجددا اليوم الجمعة، بنيويورك مع نظيرته السودانية الدكتورة مريم الصادق المهدى واللجنة العربية المعنية بمتابعة تطورات ملف ⁧‫سد النهضة‬⁩ والتنسيق مع مجلس الأمن الدولي حياله.

وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية- فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" - إن اللقاء يأتي فى أعقاب جلسة مجلس الأمن الخاصة بسد النهضة والتى عقدت مساء امس الخميس بتوقيت القاهرة.

وأضاف أن اللجنة العربية المعنية بمتابعة تطورات ملف ⁧‫سد النهضة‬⁩ والتنسيق مع مجلس الأمن الدولي حياله تضم الأردن ⁩⁧‫والمملكة العربية السعودية‬⁩ ⁧‫والعراق‬⁩ ⁧‫والمغرب‬⁩ ⁧‫والجامعة العربية‬⁩.

وكان وزير الخارجية سامح شكري قد شارك فى جلسة مجلس الأمن الدولي، حيث ألقى بيان مصر.

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