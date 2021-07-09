زلزال بقوة 6.2 يضرب ولاية كاليفورنيا الأمريكية
وكالات:
أفادت وكالة "رويترز" بأن هزة أرضية بقوة 6.2 درجة ضربت وسط ولاية كاليفورنيا الأمريكية.
ونقل موقع "روسيا اليوم" عن مركز رصد الزلازل الأورو- متوسطي (EMSC) إن "زلزالا بقوة 6.2 درجة ضرب وسط كاليفورنيا يوم الخميس"، مضيفًا أن الزلزال "كان على عمق 10 كيلومترات".
ولم ترد على الفور معلومات عن سقوط ضحايا أو وقوع أضرار.
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