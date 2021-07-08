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كوريا الجنوبية وأمريكا تبحثان سبل إحلال سلام دائم في شبه الجزيرة الكورية

10:58 ص الخميس 08 يوليه 2021
كوريا الجنوبية وأمريكا تبحثان سبل إحلال سلام دائم في شبه الجزيرة الكورية

كوريا الجنوبية وأمريكا

سول- (أ ش أ):

بحث كبير المفاوضين النوويين لكوريا الجنوبية نوه كيو-دوك، في اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي سونج كيم، التعاون الثنائي للتنفيذ السريع لما تم الاتفاق عليه بين رئيسي البلدين خلال محادثات القمة الكورية ـ الأمريكية في شهر مايو الماضي، وإحراز تقدم ملموس في نزع السلاح النووي وإحلال سلام دائم في شبه الجزيرة الكورية.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، فقد أوضحت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، في بيان صحفي، أن هذه المحادثات تأتي بعد مرور حوالي أسبوعين من زيارة سونج كيم لكوريا الجنوبية، ويستمر المبعوثان في التواصل بشكل منتظم للتنسيق الوثيق للسياسات تجاه كوريا الشمالية.

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كوريا الجنوبية أمريكا شبه الجزيرة الكورية سول سونج كيم

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