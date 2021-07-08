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مبعوث بوتين يبحث مع مسؤول فلسطيني تقديم المساعدة الدولية.. لاستعادة البنية التحتية لغزة

10:54 ص الخميس 08 يوليه 2021
مبعوث بوتين يبحث مع مسؤول فلسطيني تقديم المساعدة الدولية.. لاستعادة البنية التحتية لغزة

ميخائيل بوجدانوف

القاهرة- (أ ش أ):

بحث اليوم ميخائيل بوجدانوف المبعوث الخاص للرئيس الروسي لمنطقة الشرق الأوسط والدول الأفريقية ونائب وزير خارجية روسيا خلال الاتصال الهاتفي مع أحمد مجدلاني عضو اللجنة التنفيذية وأمين عام الجبهة النضال الشعبي الفلسطيني مجموعة من القضايا.

وقد تناولا خلال الاتصال مهمة تقديم المساعدة الدولية؛ لاستعادة البنية التحتية لغزة، وذلك في ضوء الحاجة إلى التغلب على النزاعات بين الفلسطينيين، وإقامة سلطات موحدة بالإجماع بين حركتي فتح وحماس وآخرين من الهياكل الاجتماعية والسياسية المؤثرة الأخرى.

وذكر بيان للخارجية الروسية نشرته سفارتها بالقاهرة على موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" اليوم أن الجانب الروسي أكد على الموقف الثابت الداعم؛ لتقوية منظمة التحرير الفلسطينية، بصفتها الممثل القانوني الوحيد للشعب الفلسطيني؛ وفي الوقت نفسه الالتزام بتحقيق حل سياسي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وفق قرارات الأمم المتحدة بهدف إقامة دولة فلسطينية مستقلة داخل حدود عام 1967 تعيش في سلام، وأمن مع إسرائيل.

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Asha
ميخائيل بوجدانوف الرئيس الروسي البنية التحتية لغزة روسيا فلسطين القدس

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