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ألمانيا ترفع الحظر عن المسافرين من المملكة المتحدة والبرتغال ودول أخرى

09:55 م الثلاثاء 06 يوليه 2021
ألمانيا ترفع الحظر عن المسافرين من المملكة المتحدة والبرتغال ودول أخرى

فيروس كورونا في ألمانيا

ألمانيا - (أ ش أ)

أعلنت سلطات الصحّة في ألمانيا اعتزامها رفع الحظر المفروض على دخول معظم المسافرين من بريطانيا والهند وثلاث دول أخرى يتفشى فيها متحوّر دلتا.

وقال معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض -على موقعه الإلكتروني اليوم الثلاثاء- إن القواعد الجديدة التي أُعلن عنها، تسمح للأفراد الذين تم تلقيحهم من بريطانيا والبرتغال وروسيا والهند ونيبال، بالسفر إلى ألمانيا دون الحاجة إلى الحجر الصحي.

وأضاف المعهد أن الأفراد غير المحصنين سيخضعون إلى حجر صحي.

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