ألمانيا ترفع الحظر عن المسافرين من المملكة المتحدة والبرتغال ودول أخرى

ألمانيا - (أ ش أ)

أعلنت سلطات الصحّة في ألمانيا اعتزامها رفع الحظر المفروض على دخول معظم المسافرين من بريطانيا والهند وثلاث دول أخرى يتفشى فيها متحوّر دلتا.

وقال معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض -على موقعه الإلكتروني اليوم الثلاثاء- إن القواعد الجديدة التي أُعلن عنها، تسمح للأفراد الذين تم تلقيحهم من بريطانيا والبرتغال وروسيا والهند ونيبال، بالسفر إلى ألمانيا دون الحاجة إلى الحجر الصحي.

وأضاف المعهد أن الأفراد غير المحصنين سيخضعون إلى حجر صحي.