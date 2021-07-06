سلطنة عمان ترفع مصر من قائمة الدول المحظور دخول القادمين منها

سلطنة عمان - (أ ش أ)

أعلنت اللجنة العليا العمانية المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس "كورونا"، اليوم الثلاثاء، رفع مصر من قائمة الدول التي يحظر على القادمين منها دخول أراضي السلطنة.

وأوضحت اللجنة - خلال اجتماعها اليوم - أنه يضاف إلى قائمة الحظر القادمون من كل من سنغافورة، أندونيسيا، العراق، إيران، تونس، ليبيا، الأرجنتين، كولومبيا، وبروناي دار السلام، والقادمون من أي دولة أخرى إن كانوا قد مروا بأي من هذه الدول خلال الـ 14 يومًا السابقة، لطلب الدخول إلى السلطنة، وذلك اعتبارًا من 9 يوليو وحتى إشعار آخر.

من ناحية أخرى، قررت اللجنة عدم إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك وأسواق العيد التقليدية، ومنع التجمعات بكافة أنواعها في مختلف المواقع في جميع محافظات السلطنة، وتشمل تجمعات العوائل وتجمعات المعايدة والاحتفالات الجماعية بالعيد.

كما قررت اللجنة تمديد فترة الإغلاق المسائي للأنشطة التجارية ومنع الحركة للأفراد والمركبات لتبدأ من الساعة الخامسة مساء وتنتهي في الرابعة صباحًا، وذلك ابتداءً من يوم الجمعة الموافق 16 يوليو الجاري وحتى يوم /السبت/ 31 يوليو، فيما عدا أيام عيد الأضحى المبارك الثلاثة والتي قررت اللجنة العليا أن يستمر فيها الإغلاق للأنشطة التجارية والمنع التام لحركة الأفراد والمركبات طوال اليوم.

واستثنت اللجنة محافظة مسندم من قرار الإغلاق؛ نظرًا لقلة عدد الإصابات بفيروس كورونا بها، مع عدم السماح بدخول المحافظة إلا لمن تلقى جرعة واحدة على الأقل من اللقاح المعتمد في السلطنة من المواطنين والمقيمين في السلطنة، ولمن تلقى جرعتي اللقاح المعتمد بالنسبة للقادمين من خارج السلطنة، وذلك ابتداءً من يوم 9 يوليو الجاري وحتى إشعار آخر.

وأكدت اللجنة استمرار العمل حتى إشعار آخر بقرارات إغلاق كافة المنافذ البرية للسلطنة، وتعليق إقامة الفعاليات والمؤتمرات الدولية داخل السلطنة، وإغلاق أنشطة قاعات وصالات الأفراح والأنشطة المرتبطة بتأجير الخيام، وتعليق إقامة الفعاليات والأنشطة المحليّة ذات الطابع الجماهيري، ويشمل ذلك الأنشطة الرياضيّة والمعارض بشتى أنواعها.