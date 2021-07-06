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تظاهرات في إيران احتجاجا على الانقطاع المتكرر للكهرباء

01:56 م الثلاثاء 06 يوليه 2021
تظاهرات في إيران احتجاجا على الانقطاع المتكرر للكهرباء

علم ايران

طهران - (د ب أ):

شهدت أنحاء متفرقة من إيران خروج تظاهرات مناهضة للحكومة احتجاجا على الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية اليوم الثلاثاء أن مسيرات احتجاجية خرجت في عدة مدن، من بينها العاصمة طهران، يطالب المشاركون فيها باستقالة فورية لوزير الطاقة.

ويتسبب الانقطاع المتكرر للتيار في أضرار للمستشفيات والمنشآت الطبية، كما يهدد حياة الأفراد الذي قد يعْلقون في المصاعد في المنشآت التي لا تواجد بها مولدات للكهرباء.

وتم إلغاء بطولة دولية للشطرنج عبر الإنترنت بسبب انقطاع التيار الكهربائي، وتم استبعاد أربعة لاعبين إيرانيين بارزين بعد ذلك.

ويطالب المواطنون على الأقل بمعلومات دقيقة من وزارة الطاقة حول مكان وتوقيت ومدة انقطاع التيار. إلا أنه لا يتم توفير هذه البيانات حتى الآن.

وتشير السلطات إلى ارتفاع درجات الحرارة في الصيف - بين 35 و 50 درجة - واستخدام الكثير من مكيفات الهواء.

إيران طهران كهرباء التيار الكهربائي

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