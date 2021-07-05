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"جونز هوبكنز": تطعيم قرابة 35 مليونا بلقاحات كورونا في إفريقيا

05:16 م الإثنين 05 يوليه 2021
"جونز هوبكنز": تطعيم قرابة 35 مليونا بلقاحات كورونا في إفريقيا

لقاحات كورونا

واشنطن - (أ ش أ):

أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بأن عدد متلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في عموم قارة أفريقيا بلغ 34 مليونا و845 ألفا و605 أشخاص، في حين بلغت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في 55 دولة في القارة السمراء 5 ملايين و547 ألفا و605 حالات إصابة.

ووصل إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 143 ألفا و740 حالة وفاة، فيما تعافى 4 ملايين و834 ألفا و118 شخصا.

واحتلت جنوب إفريقيا المرتبة الأولى في عدد الإصابات بتسجيل مليون و999 ألفا و556 حالة إصابة، و61 ألفا و29 وفاة.

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لقاحات كورونا إفريقيا جامعة جونز هوبكنز فيروس كورونا

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إجمالي المتعافين

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