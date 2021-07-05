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مجلس النواب الأفغاني يتهم أمريكا بتوسيع وتمديد الصراع المشتعل في البلاد

11:19 ص الإثنين 05 يوليه 2021
مجلس النواب الأفغاني يتهم أمريكا بتوسيع وتمديد الصراع المشتعل في البلاد

القوات الأمريكية في أفغانستان

كابول- (أ ش أ):

اتهم أعضاء مجلس النواب الأفغاني اليوم الاثنين، الولايات المتحدة بتوسيع وتمديد الصراع المشتعل في أفغانستان.

وأضاف النواب، وفق ما أوردته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، أن الولايات المتحدة بموقفها الحالي في أفغانستان تسعى جاهدة لتمديد الحرب في آسيا الوسطى.

ومن ناحية أخرى، طلب ممثلو الشعب في مجلس النواب من المواطنين دعم قوات الدفاع والأمن الوطنية الأفغانية ضد طالبان.

كما دعا النواب الحكومة الأفغانية إلى تزويد الجنود بالمعدات في الوقت المحدد، خشية انسحاب القوات واستيلاء طالبان على مزيد من الأراضي.

وفي بادرة دعم نادرة لقوات الأمن الوطني الأفغانية، ارتدى أعضاء مجلس الشيوخ أيضًا ملابس الجيش الوطني الأفغاني في مجلس الأمس وطلبوا من الشعب الأفغاني دعم القوات.

وتأتي دعوات الدعم في وقت تتواصل فيه هروب القوات الأفغانية إلى طاجيكستان المجاورة. وفر ما يقرب من مئة جندي حكومي من أفغانستان إلى طاجيكستان خلال الفترة الأخيرة، ليرتفع العدد الإجمالي للجنود الحكوميين الهاربين إلى طاجيكستان إلى أكثر من خمسمائة.

ومع احتدام الصراع بين القوات الحكومية وطالبان، سقط أكثر من عشر مناطق، معظمها في شمال أفغانستان في أيدي المسلحين.

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