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ولاية سنار السودانية تعلن حالة استنفار قصوى بسبب ارتفاع مناسيب النيل

11:44 م السبت 31 يوليه 2021
ولاية سنار السودانية تعلن حالة استنفار قصوى بسبب ارتفاع مناسيب النيل

فيضان النيل في السودان

الخرطوم - (د ب أ)

أعلنت ولاية سنار السودانية حالة الاستنفار القصوى بسبب ارتفاع مناسيب النيل الأزرق في الولاية.

وقال الوالي، الماحي محمد سليمان، إن حكومته ولجنة امنها ستظل في حالة انعقاد دائم تحوطا لأي طارئ، بحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا).

ودعا الوالي المواطنين القاطنين على النيل بأخذ الحيطة والحذر بسبب المعلومات الواردة عن ارتفاع مناسيب النيل الأزرق وهطول امطار غزيرة في أعالي الهضبة الإثيوبية تحسباً للفيضان.

فيضان النيل منسوب النيل السودان ولاية سنار

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