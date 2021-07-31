ولاية سنار السودانية تعلن حالة استنفار قصوى بسبب ارتفاع مناسيب النيل

الخرطوم - (د ب أ)

أعلنت ولاية سنار السودانية حالة الاستنفار القصوى بسبب ارتفاع مناسيب النيل الأزرق في الولاية.

وقال الوالي، الماحي محمد سليمان، إن حكومته ولجنة امنها ستظل في حالة انعقاد دائم تحوطا لأي طارئ، بحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا).

ودعا الوالي المواطنين القاطنين على النيل بأخذ الحيطة والحذر بسبب المعلومات الواردة عن ارتفاع مناسيب النيل الأزرق وهطول امطار غزيرة في أعالي الهضبة الإثيوبية تحسباً للفيضان.