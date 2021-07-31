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ارتفاع ضحايا حرائق الغابات في تركيا إلى 6 قتلى

01:46 م السبت 31 يوليه 2021
ارتفاع ضحايا حرائق الغابات في تركيا إلى 6 قتلى

حرائق الغابات

وكالات:

عُثر على جثتي عاملين كانا يعملان في مكافحة حريق غابة في منطقة مانافجات بإقليم أنطاليا التركي، ليرتفع إجمالي عدد ضحايا حرائق الغابات إلى 6 قتلى، حسبما أفادت وكالة "الأناضول".

وفي حصيلة سابقة، سقط 4 ضحايا ، وأُصيب 183 آخرين.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مواقع الحرائق إلى "مناطق منكوبة".

وفي وقت سابق السبت، قال وزير الزراعة والغابات التركي، بكير باكديميرلي، إنه تمت السيطرة على 88 حريقا في الغابات في 30 ولاية تركية خلال الأيام الأربعة الماضية.

وتستمر عمليات إطفاء 10 حرائق في ولايات أضنة (منطقة بوس)، وأنطاليا (مانافغات، وأكسيكي، وغازي باشا)، وموغلا (مرماريس، وكويسيجيز)، ومرسين (أيدينجيك، وسيليفكي)، وأوسمانيا (كادرلي).

وطالت الحرائق، المنتجعات التركية المشهورة في بودروم ومارماريس، حيث تم إخلاء العديد من الفنادق في المنطقة من النزلاء.

حرائق الغابات تركيا منطقة مانافجات إقليم أنطاليا التركي

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