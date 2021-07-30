الجيش الروسي يتسلم أول دفعة من منظومات "إس - 500"

موسكو - (أ ش أ):

عقدت وزارة الدفاع الروسية مع شركة (ألماس– أنتاي) اتفاقية توريد دفعة أولى من منظومات (إس-500) (بروميتاي) الواعدة للدفاع الجوي والدرع الصاروخية.

وقال مصدر في مجمع الصناعات الدفاعية الروسية- حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الجمعة- إن القوات الجوفضائية ستتسلم بدءا من النصف الأول من العام المقبل 10 منظومات من هذا النوع.

وأضاف المصدر إن أحد ميادين التجارب الروسية في جنوب روسيا يشهد في الوقت الراهن استمرار الاختبارات الحكومية لمنظومة (إس– 500)، حيث دمر صاروخ تابع للمنظومة هدفا تدريبيا على مسافة 552 كلم.

وأشار إلى أن الاختبارات يجب أن تختتم نهاية العام الجاري، وأعاد إلى الأذهان أن "بروميتاي" قادرة على تدمير كل الوسائل المعاصرة والمستقبلية للهجوم الجوي والفضائي، بما فيها رؤوس الصواريخ الباليستية والعابرة للقارات على ارتفاع 200 كيلومتر ومسافة 500 كيلومتر.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن، أثناء لقائه بخريجي الأكاديميات والكليات الحربية في 28 يوليو الجاري، تزويد الجيش الروسي بمنظومة (إس– 500) في المستقبل القريب، مشيرا إلى أن الاختبارات أكدت كل المواصفات التكتيكية والتقنية للمنظومة.