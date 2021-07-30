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واشنطن تعرب عن قلقها من التقارير عن الهجوم على سفينة إسرائيلية قرب خليج عمان

09:22 م الجمعة 30 يوليه 2021
واشنطن تعرب عن قلقها من التقارير عن الهجوم على سفينة إسرائيلية قرب خليج عمان

وزارة الخارجية الأمريكية

وكالات:

أعربت وزارة الخارجية الأمريكية، عن قلق واشنطن من التقارير عن الهجوم على سفينة إسرائيلية، قرب خليج عمان، لافتة إلى أن الولايات المتحدة تراقب الوضع عن كثب في المنطقة، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

وأعلنت شركة "زودياك ماريتايم" الإسرائيلية، والتي تتخذ من لندن مقرُا لها، اليوم الجمعة، مقتل فردين من طاقم الناقلة النفطية اليابانية "ميرسر ستريت" التي تديرها، وذلك إثر هجوم استهدفها في بحر العرب قبالة سواحل سلطنة عٌمان.

وذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية أن القتيلين أحدهما يحمل الجنسية الرومانية وأخر يحمل الجنسية البريطانية.

يذكر أن عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة، وهي هيئة توفر معلومات عن الأمن البحري وتابعة لوزارة الدفاع البريطانية أعلنت، في بيان مقتضب، أنه تم فتح التحقيقات لمعرفة الجهة التي شنت الهجوم، قائلة إنه لا يعتقد أن الهجوم منفذ بواسطة قراصنة.

وزارة الخارجية الأمريكية الاحتلال الإسرائيلي أمريكا عمان

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