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إصابة 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي جنوب نابلس

09:51 م السبت 03 يوليه 2021
إصابة 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي جنوب نابلس

قوات الاحتلال الإسرائيلي - أرشيفية

رام الله - (أ ش أ):

أصيب، اليوم السبت، ثلاثة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة قصرة جنوب نابلس.

وأفاد مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية - بأن شابا أصيب برصاص قوات الاحتلال في منطقة الصدر، أثناء تواجده على سطح منزله.

وأوضح أن الشابين الآخرين أصيبا برصاص الاحتلال، أثناء تصديهما لهجوم مستوطنين للمنطقة الجنوبية من البلدة، واندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال.

هذا المحتوى من

Asha
قوات الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل فلسطين جنوب نابلس

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