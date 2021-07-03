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الهند تسجل 44111 إصابة جديدة بكورونا و738 حالة وفاة

07:26 ص السبت 03 يوليه 2021
الهند تسجل 44111 إصابة جديدة بكورونا و738 حالة وفاة

أرشيفية

نيودلهي- (د ب أ):
أعلنت الهند اليوم السبت تسجيل 44111 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و738 حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وبهذه الحصيلة اليومية، يرتفع إجمالي حالات الإصابة في الهند إلى 5ر30 مليون إصابة كما ترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات منذ بدء تفشي الفيروس إلى 401050 ألف وفاة، حسبما أظهرت بيانات وزارة الصحة الاتحادية.

وتراجعت الحالات النشطة في الهند بمقدار 14104 حالة في الساعات الـ24 الماضية لتستقر عند 495533، بنسبة 67ر1 % من إجمالي الإصابات.​

الهند فيروس كورونا حالات وفاة وزارة الصحة

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إصابات اليوم

25

وفيات اليوم

675

متعافون اليوم

281524

إجمالي الإصابات

16194

إجمالي الوفيات

212059

إجمالي المتعافين

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