الرئاسة اللبنانية تنفي تدخل عون في استشارات تسمية ميقاتي: خبر مُلفق

بيروت- (د ب أ):

نفى مكتب الإعلام في الرئاسة اللبنانية، الخميس، ما تردد عن تدخل الرئيس ميشال عون في الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي.

وقال في بيان صحفي:"نشر موقع (إم تي في) صباح اليوم خبرًا نسب فيه إلى الرئيس العماد ميشال عون أقوالًُا ادّعى الموقع أنّ عون أبلغها إلى عدد من النواب خلال الاستشارات النيابية الملزمة".

وأضاف أنّ "هذا الخبر مختلق ولا أساس له من الصحّة، ويندرج في إطار سلسلة الاخبار الملفّقة التي تخلق أجواء من التضليل والبلبلة لدى الرأي العام المدعوّ إلى أن يميّز بين ما هو صحيح وما هو كاذب".

وكان موقع " أم تي في" قال إن " الرئيس عون لم يكتفِ، أثناء الاستشارات، بسؤال النواب عمّن يسمّون، لا بل هو حاول التدخّل في رأي بعضهم وإقناعهم بالعدول عن تسمية نجيب ميقاتي".

وكلف الرئيس عون يوم الاثنين الماضي ، بعد انتهاء الاستشارات النيابية، رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي بتشكيل حكومة جديدة بعد تسميته من قبل 72 نائباً من أصل 118.

ويأتي تكليف رئيس جديد لتشكيل حكومة، للمرة الثالثة، بعد اعتذار رئيسين مكلفين سابقين منذ استقالة حكومة حسان دياب في 10 أغسطس الماضي، على خلفية الانفجار الذي هز مرفأ بيروت في الرابع من نفس الشهر.

وكُلّف السفير مصطفى أديب بتشكيل حكومة جديدة في 30 أغسطس الماضي لكنه قدم اعتذاره في 26 سبتمبر الماضي.

وفي 22 أكتوبر الماضي، تم تكليف سعد الحريري بتشكيل حكومة جديدة، وفي 15 يوليو الحالي قدّم الحريري لرئيس الجمهورية اعتذاره عن تشكيل حكومة جديدة، بسبب عدم التوافق بينهما على تشكيلة حكومية.