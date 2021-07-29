حرائق الغابات في جنوب غربي تركيا تقتل 3 أشخاص

أنقرة- (د ب أ):

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، الخميس، أن ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم جراء حرائق الغابات في أنطاليا جنوب غربي البلاد.

وأشارت "آفاد"، في بيان، إلى استمرار أعمال إخماد الحرائق التي اندلعت أمس في أربع نقاط بغابات قضاء مناوغات بأنطاليا.

ووفق البيان الذي أوردته وكالة "الأناضول"، أسفرت الحرائق عن مقتل ثلاثة أشخاص، فيما أصيب 122 آخرون، 58 منهم لا يزالون يتلقون العلاج.

وقال وزير الزراعة والغابات التركي بكير باك ديميرلي، عبر تويتر، إن ما مجموعه 41 حريق غابات اندلعت في 13 ولاية على مدار يومي الأربعاء والخميس.

وتم إطفاء معظمها، إلا أنه لا يزال هناك المزيد من الحرائق في مرسين وألانيا.

ووفقا لباك ديميرلي، تم نشر 29 مروحية وأكثر من 1800 عامل إنقاذ لمواصلة مكافحة الحرائق.

وأشارت تقارير إلى أن الرياح القوية أدت إلى الانتشار السريع للحرائق، التي أجبرت السلطات على إخلاء عدة مواقع.