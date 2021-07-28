وزير الخارجية الأمريكي يبحث مع رئيس الوزراء الهندي سبل تعميق العلاقات بين البلدين

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم الأربعاء، سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

وجاء في بيان للمتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن التقى برئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في نيودلهي اليوم، حيث ناقشا الجهود المبذولة لتعميق الشراكة الاستراتيجية العالمية الشاملة بين الولايات المتحدة والهند.

وأضاف البيان أن الجانبين ناقشا "التحديات الإقليمية، بالإضافة إلى التعاون المتنامي بشأن جهود التعامل مع جائحة كورونا، وتغير المناخ، والقيم المشتركة والمبادئ الديمقراطية والأمن الإقليمي، بما في ذلك تلك التي تجرى عبر المشاورات الرباعية بين الولايات المتحدة وأستراليا والهند واليابان".