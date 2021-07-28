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الرئاسي الليبي: نجحنا في توحيد المؤسسة العسكرية ووقف إطلاق النار

05:24 م الأربعاء 28 يوليه 2021
الرئاسي الليبي: نجحنا في توحيد المؤسسة العسكرية ووقف إطلاق النار

رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي


الجزائر - (د ب أ)

أكد محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، اليوم الأربعاء، على نجاح مجلسه في توحيد المؤسسات الليبية ومنها المؤسسة العسكرية ووقف إطلاق النار.

والتقى المنفي الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عقب وصوله في وقت سابق اليوم إلى الجزائر في زيارة تدوم يومين، حيث كان في استقباله رئيس الوزراء أيمن بن عبد الرحمن.

وأجرى تبون والمنفي، مشاورات على انفراد قبل أن ينضم وفدا البلدين للمباحثات.

وقال المنفي في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الجزائري: "سعدنا لما سمعناه من فخامة الرئيس تبون بخصوص الدعم الكامل لخطواتنا خلال هذه الفترة من أجل الوصول إلى انتخابات برلمانية ورئاسية يكون الخيار فيها للشعب الليبي".

وأضاف: "تحدثنا عن الانجازات التي تحققت في ليبيا منها توحيد المؤسسات خاصة المؤسسة العسكرية ووقف إطلاق النار. تحدثنا عن قضية الأمن المشترك في جنوب ليبيا، حيث نعتقد أن الأمن القومي لليبيا هو من الأمن القومي للجزائر".

وذكر المنفي، انه تطرق مع الرئيس الجزائري إلى مواضيع أخرى منها فتح المعابر، لافتا إلى أن ليبيا تتطلع لدور الجزائر في انجاح مسعى المصالحة الوطنية في بلاده.

كما أبرز التعاون الفني والأمني بين البلدين مؤكدًا أن الجزائر تدعم الشعب الليبي.

محمد المنفي الجيش الليبي المجلس الرئاسي الليبي عبد المجيد تبون الجزائر

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