الحريري عن رئيس لبنان: لم أتوقع أن يكون بهذه النفسية

(وكالات):

أعرب الرئيس السابق للحكومة اللبنانية سعد الحريري، عن شعوره بالندم على التسوية التي أوصلت ميشال عون إلى رئاسة الجمهورية، قائلاً: "لم أكن أتوقع بحياتي أن يكون بهذه النفسية، لكني أبرمت التسوية لوقف الانهيار والاقتتال".

وأوضح الحريري في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية" أنه اعتذر عن تشكيل الحكومة، "لاقتناعه بأن الأمر أصبح شخصيا مع الرئيس عون".

وأضاف الحريري: "المشكلة بالنسبة لتشكيل الحكومة تكمن بوجود فريق يواصل فرض شروطه، ويريد حكومة يوجه وزراءه فيها عبر الهاتف حتى يعطل عمل الحكومة. وأنا لن أعمل وفق هذه الشروط".

وأوضح أن "المشكلة قائمة في تطبيق الدستور طالما هناك حزب مسلح وحزب آخر يفسر الدستور بحسب مزاجه السياسي".

وتابع قائلا: "لم ندخل في سياسات تحرق البلد، وتجلب فتنا إلى لبنان كما فعل آخرون"، بحسب "سكاي نيوز".

وفيما يتعلق باتفاق الطائف، قال الحريري: "نحن ضد تغيير اتفاق الطائف، لكن مواقف الأحزاب المسيحية من ميشال عون إلى سمير جعجع، للأسف هي لتثبيت الفراغ".

واختتم حديثه قائلا: "الثورة التي نراها في لبنان ستكرس وجودها في نتائج الانتخابات البرلمانية المقبلة".