‏‏‏الرئيس التونسي ينهي مهام عدد من المسؤولين في مناصب عليا

وكالات

أقال ‏‏الرئيس التونسي قيس سعيد مساء الثلاثاء، رئيس الهيئة العامة لشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

وأصدر قيس سعيد قرارات أخرى ‏بإعفاء المستشارين لدى رئيس الحكومة من مناصبهم، وإعفاء بعض المكلفين بمأمورية بديوان رئيس الحكومة.

وتضمنت القرارات ‏إعفاء الكاتب العام للحكومة ومدير ديوان رئاسة الحكومة من مهامها، وإنهاء مهام عدد من المسؤولين في مناصب عليا.

واتخذ الرئيس التونسي قيس سعيد قرارات استثنائية بعد مظاهرات عارمة في تونس، وفي أحدث خطاب له بشأن الأزمة الاثنين، أكد أنه حذر أكثر من مرة ولم يكن هناك قبولاً وأن صبره نفذ بسبب الأزمات التي تضرب البلاد، معلنًا تحمله المسؤولية كاملة من أجل الشعب التونسي، مشيرًا إلى أن الانقلا يكون بالخروج عن الشرعية لكنها لجأ للدستور.

استند سعيد في قراراته تجميد عمل البرلمان ذو غالبية من حركة النهضة (ذراع الإخوان السياسي) ورفع الحصانة عن النواب وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي وتوليه السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة يعينه بنفسه، إلى نص المادة ٨٠ من الدستور التونسي، وذلك اجتماع طارئ الأحد الماضي مع القيادات العسكرية والأمنية.