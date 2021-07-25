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الجيش اليمني: مقتل 200 حوثي وإسقاط سبع طائرات مسيرة

05:29 م الأحد 25 يوليه 2021
الجيش اليمني: مقتل 200 حوثي وإسقاط سبع طائرات مسيرة

الجيش اليمني

صنعاء - (د ب أ)

أعلن قائد عسكري بالجيش الوطني اليمني، اليوم الأحد، مقتل 200 من مسلحي الحوثي وإسقاط سبع طائرات مسيرة للجماعة في محافظة مأرب شرقي البلاد خلال أسبوعين.

وقال اللواء الركن منصور عبدالله ثوابه قائد المنطقة العسكرية الثالثة في بيان،" قوات الجيش والمقاومة تمكنت من كسر عشرات الهجمات الحوثية، التي شنتها على مواقع جبهات الكسارة والمشجح وصرواح وجبل مراد بمأرب وجبهة ناطع في البيضاء.

ولفت إلى أن مليشيا الحوثي حاولت بعدة هجمات التقدم في مديرية رحبة بعد أن حررها أفراد الجيش الوطني والمقاومة، لكنها فشلت وتكبدت خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

وقال إن مليشيا الحوثي خسرت أكثر من 200 من عناصرها، بينهم قيادات ميدانية، إضافة إلى مئات الجرحى.

وأضاف ثوابه، أن دفاعات الجيش أسقطت سبع طائرات مسيرة حوثية في مناطق متفرقة على أطراف محافظة مأرب الجنوبية والغربية.

وأفاد أن طيران التحالف ومدفعية الجيش استهدفا عشرات التجمعات والآليات الحوثية، وتمكنا من تدمير 13 طقماً و5 مدرعات، وإحراق مخازن أسلحة.

ومنذ أشهر يهاجم الحوثيون محافظة مأرب بمختلف الأسلحة، بهدف السيطرة عليها كونها تعد أهم معاقل الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.

الجيش اليمني طائرات مسيرة محافظة مأرب الحوثيون

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