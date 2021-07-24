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الخارجية الأردنية: المتسللون إلى إسرائيل عبر حدودنا يحملون جنسيات أجنبية

05:24 م السبت 24 يوليه 2021
الخارجية الأردنية: المتسللون إلى إسرائيل عبر حدودنا يحملون جنسيات أجنبية

وزارة الخارجية الأردنية

عمان - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية اليوم السبت، أن الأشخاص الذين تسللوا عبر الحدود الأردنية إلى إسرائيل، جميعهم من جنسيات أجنبية، وليس من بينهم أي أردني.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الخارجية ضيف الله الفايز - وفقا لوكالة الأنباء الأردنية - أن الجهات الأردنية المختصة تتابع حيثيات الموضوع.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي قد أعلن - عبر حسابه على "تويتر"، في وقت سابق اليوم - أن القوات رصدت تسلل 5 مشتبه بهم إلى داخل الأراضي الإسرائيلية عبر الحدود مع الأردن، مؤكدا أن المشتبه بهم لم يكونوا مسلحين.

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وزارة الخارجية الأردنية الاحتلال الإسرائيلي الأردن عمان

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