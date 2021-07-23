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الإمبراطور الياباني يستقبل جيل بايدن في القصر الرئاسي

03:39 م الجمعة 23 يوليه 2021
الإمبراطور الياباني يستقبل جيل بايدن في القصر الرئاسي

جيل بايدن

طوكيو - أ ش أ

استقبل الإمبراطور الياباني ناروهيتو السيدة الأولى للولايات المتحدة جيل بايدن وشخصيات أجنبية أخرى في القصر الإمبراطوري اليوم الجمعة قبيل حفل افتتاح الأولمبياد.

وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية أن هذه هي المرة الأولى التي يلتقي فيها الإمبراطور بالسيدة الأولى التي تقود الوفد الأمريكي في احتفاليات الأولمبياد.

وفي وقت سابق من اليوم، استضافت السيدة الأولى اليابانية ماريكو سوجا، جيل بايدن في ورشة عمل ثقافية في دار ضيافة الدولة في وسط مدينة طوكيو.

وتوقعت الحكومة اليابانية في البداية أن يزور بضع عشرات من قادة العالم طوكيو لحضور حفل الافتتاح. ومع ذلك بلغ العدد الإجمالي لعدد القادة 15، بمن فيهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ويعد ماكرون، الذي ستستضيف بلاده دورة الألعاب الصيفية لعام 2024 ، رئيس الدولة الوحيد من مجموعة الدول الصناعية السبع الذي يحضر حفل افتتاح الأولمبياد.

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اليابان جيل بايدن افتتاح الأولمبياد الحكومة اليابانية

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