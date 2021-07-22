إعادة فتح مدرج بمطار دبي أغلق بعد حادث تصادم بسيط بين طائرتين

دبي- (د ب أ):

أعيد فتح مدرج بمطار دبي الدولي اليوم الخميس بعدما جرى غلقه بسبب وقوع حادث صباح اليوم بين طائرتين للركاب لإدارة الحادث البسيط بسرعة.

وأعلنت مؤسسة مطارات دبي في بيان " لم تتأثر العمليات في المطار وأعيد فتح المدرج بعد ساعتين".

وكانت شركة فلاي دبي أعلنت تعرض طائرة تابعة لها لحادث تصادم بسيط مع طائرة أخرى.

وقالت الشركة التي تتخذ من المبنى الثاني من مطار دبي الدولي مقرا لها إن رحلتها " اف زد 1461 " المتجهة من مطار دبي الدولي إلى مطار بيشكيك الدولي عادت الى المبنى صباح اليوم بسبب حادث بسيط بينها وهي من طراز بوينج 737-800الجيل الجديد، وطائرة أخرى عند الخروج إلى المدرج .

وأضافت الشركة في البيان: "واصل الركاب رحلتهم إلى بيشكيك على متن طائرة أخرى"، مشيرة إلى أنها ستعمل مع السلطات للتحقيق في الحادث.

وفي وقت سابق من اليوم، أكدت طيران الخليج، الناقلة الوطنية لمملكة البحرين، تعرضها لحادث أرضي في مطار دبي الدولي إثر تعرض ذيل إحدى الطائرات التابعة لها للاصطدام من قبل طائرة إحدى الناقلات الجوية، حسبما أفادت وكالة أنباء البحرين ( بنا) دون الإشارة لهوية الطائرة الأخرى .