مسبار ناسا يستعد لاستكشاف إمكانية وجود بوادر حياة على سطح المريخ
واشنطن- (بي بي سي):
قالت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا إن مسبارها المتجول "بيرسيفيرانس" يستعد لأخذ أول عينة من الصخور من كوكب المريخ.
وكان المسبار قد هبط على سطح الكوكب الأحمر في فبراير.
ويسعى علماء ناسا إلى الحصول على عينات من فوهة جيزيرو، التي يعتقدون في أنها كانت بحيرة ذات يوم؛ للبحث عن أدلة على وجود ملامح لحياة ما على الكوكب.
ويُتوقع أن تستغرق العملية أحد عشر يوما مع إرسال تعليمات لتوجيه المسبار من على بعد ملايين الكيلومترات.
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