Masrawy logo white

ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في وسط الصين إلى 33

11:37 ص الخميس 22 يوليه 2021
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في وسط الصين إلى 33

علم الصين

بكين- (د ب أ):

ارتفعت حصيلة القتلى التي تم تسجيلها عقب الفيضانات العارمة التي تعرضت لها مقاطعة هينان بوسط الصين وعاصمتها تشنجتشو، إلى ما لا يقل عن 33 قتيلا.

وأعلنت السلطات اليوم الخميس استمرار فقدان ثمانية أشخاص على الأقل.

وقد تم نقل 376 ألف شخص على الأقل في المقاطعة إلى بر الأمان من مناطق الخطر منذ يوم الجمعة الماضي، عندما بدأت الأمطار الغزيرة في الهطول.

وبحسب الأرقام الرسمية، فقد لقي ما لا يقل عن 25 شخصا حتفهم في مدينة تشنجتشو فقط بعد هطول الأمطار الأكثر غزارة في المنطقة منذ أن بدأت تسجيلات الطقس.

وأظهرت مقاطع فيديو كيف تحولت بعض الطرق متعددة الحارات في المدينة التي يعيش بها 9 ملايين شخص، إلى أنهار جارفة أمس الاول الثلاثاء.

كما غمرت المياه محطات المترو، حيث حوصر مئات الأشخاص بصورة مؤقتة داخل القطارات وفي الأنفاق.

الصين بكين تشنجتشو الأمطار

الخبر التالى:

البحث عن 200 شخص في 27 ولاية أمريكية لمنع تفشي "جدري القرود"

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
49

إصابات اليوم

8

وفيات اليوم

801

متعافون اليوم

283862

إجمالي الإصابات

16465

إجمالي الوفيات

225869

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا