ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في وسط الصين إلى 33

بكين- (د ب أ):

ارتفعت حصيلة القتلى التي تم تسجيلها عقب الفيضانات العارمة التي تعرضت لها مقاطعة هينان بوسط الصين وعاصمتها تشنجتشو، إلى ما لا يقل عن 33 قتيلا.

وأعلنت السلطات اليوم الخميس استمرار فقدان ثمانية أشخاص على الأقل.

وقد تم نقل 376 ألف شخص على الأقل في المقاطعة إلى بر الأمان من مناطق الخطر منذ يوم الجمعة الماضي، عندما بدأت الأمطار الغزيرة في الهطول.

وبحسب الأرقام الرسمية، فقد لقي ما لا يقل عن 25 شخصا حتفهم في مدينة تشنجتشو فقط بعد هطول الأمطار الأكثر غزارة في المنطقة منذ أن بدأت تسجيلات الطقس.

وأظهرت مقاطع فيديو كيف تحولت بعض الطرق متعددة الحارات في المدينة التي يعيش بها 9 ملايين شخص، إلى أنهار جارفة أمس الاول الثلاثاء.

كما غمرت المياه محطات المترو، حيث حوصر مئات الأشخاص بصورة مؤقتة داخل القطارات وفي الأنفاق.