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لافروف وكيري يبحثان هاتفيًا الاستعدادات المشتركة لمؤتمر المناخ

10:22 م الثلاثاء 20 يوليه 2021
لافروف وكيري يبحثان هاتفيًا الاستعدادات المشتركة لمؤتمر المناخ

سيرجي لافروف

روسيا - (أ ش أ)

بحث وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء، خلال اتصال هاتفي مع المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون المناخ، جون كيري، الاستعدادات المشتركة لمؤتمر المناخ في جلاسكو.

وأوضح بيان صادر عن الخارجية الروسية أن الجانبين بحثا نتائج زيارة الممثل الخاص لرئيس الولايات المتحدة إلى موسكو، مع التأكيد على أهمية التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف في المجال البيئي، والاستعدادات المشتركة للدورة الـ26 لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ في جلاسكو، حسبما أوردت وكالة "سبوتنيك" في نشرتها باللغة الإنجليزية.

وتنظم المملكة المتحدة وإيطاليا المؤتمر السادس والعشرين لأطراف الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن التغيرات المناخية في جلاسكو في الفترة من 31 أكتوبر وحتى 12 نوفمبر، وهي القمة التي كان من المقرر عقدها العام الماضي، وتم إرجاؤها بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا.

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سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي مؤتمر المناخ جون كيري

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