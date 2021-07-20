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زلزال بقوة 4,1 درجة يضرب وسط اليونان.. ولا خسائر

12:18 م الثلاثاء 20 يوليه 2021
زلزال بقوة 4,1 درجة يضرب وسط اليونان.. ولا خسائر

نتيجة زلزال - ارشيفية

أثينا- أ ش أ:

ضرب زلزال بلغت قوته 4,1 درجة على مقياس ريختر منطقة تقع بالقرب من مدينة ثيفا بوسط اليونان صباح اليوم الثلاثاء، ولم ترد أي تقارير فورية تفيد بوقوع أضرار أو إصابات.

وقال المعهد الجيودينامي التابع للمرصد الوطني لأثينا، وفقا لصحيفة "كاثمريني" اليونانية، إن الزلزال وقع في الساعة الثامنة وخمس دقائق صباحا بالتوقيت المحلي، على بعد كيلومترين شمال شرق ثيفا، وكان مركزه على عمق 10 كيلومترات.

وضربت المنطقة مئات الزلازل في الأيام الأخيرة. وبدافع القلق حيال النشاط الزلزالي المستمر، يبحث العلماء فيما إذا كانت تلك الزلازل تنذر بحدوث مجموعة أقوى.

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زلزال اليونان مقياس ريختر

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