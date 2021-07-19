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الهند تُسجل 38164 إصابة جديدة و499 وفاة بكورونا في 24 ساعة

08:32 ص الإثنين 19 يوليه 2021
الهند تُسجل 38164 إصابة جديدة و499 وفاة بكورونا في 24 ساعة

أرشيفية

نيودلهي-(أ ش أ):

سجلت وزارة الصحة الهندية 38 ألفا و164 إصابة جديدة بفيروس كورونا المُستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة منذ بدء تفشي الوباء في البلاد إلى 31 مليونا و144 ألفا و229 إصابة.

وأوضحت الوزارة - حسبما نقلت قناة "إن دي تي في" الهندية اليوم الإثنين - أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 499 وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 414 ألفا و108 حالات.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد المتعافين من الفيروس بلغ 30 مليونا و308 آلاف و456 حالة، ووفقا لأحدث البيانات، تراجع عدد الحالات النشطة حاليا في الهند إلى 421 ألفا و665 حالة.​

هذا المحتوى من

Asha
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إجمالي الوفيات

223645

إجمالي المتعافين

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