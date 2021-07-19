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ولي العهد السعودي يوجه بصرف 3.7 مليون ريال عطاءً غير مشروط ضمن مبادرة "سند الزواج"

12:32 ص الإثنين 19 يوليه 2021
ولي العهد السعودي يوجه بصرف 3.7 مليون ريال عطاءً غير مشروط ضمن مبادرة "سند الزواج"

الأمير محمد بن سلمان

الرياض - (أ ش أ):

وجّه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، بصرف عطاء غير مشروط وغير مسترد بمبلغ 3 ملايين و740 ألف ريال سعودي، إلى ما يقارب 200 شاب وفتاة على مستوى مناطق المملكة من خلال مبادرة (سند الزواج)، وذلك حرصًا على مساندة الأيتام من ذوي الظروف الخاصة والأشخاص ذوي الإعاقة لكونهم من الفئات ذات الأولوية لبرنامج "سند محمد بن سلمان".

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن المرحلة الثانية من "سند الزواج" تأتي استكمالاً لمرحلة أولى قدّم فيها ولي العهد مبلغ 520 مليون ريال، استفاد منها أكثر من 26 ألف مستفيد في مختلف مناطق المملكة، كما تلقوا دورة تدريبية في الوعي المالي لتعزيز المعرفة والتثقيف حول الاستفادة المثلى من الدعم.

وتستهدف مبادرة "سند الزواج" بدعمها حديثي الزواج من الأيتام من ذوي الظروف الخاصة والأشخاص ذوي الإعاقة لكونهم ضمن الفئات ذات الأولوية للبرنامج، ويأتي ذلك امتداداً لاهتمام ولي العهد ومساندته المستمرة لهذه الفئات، وتمكينه للشباب السعودي تحقيقاً لاستقرارهم الاجتماعي.

يُذكر أن برنامج "سند محمد بن سلمان" يهدف من خلال مبادراته المتعددة والمبتكرة، إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لأبناء المملكة، وتطوير منظومة الرعاية الاجتماعية لتكون أكثر تمكيناً وكفاءةً.

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محمد بن سلمان ولي العهد السعودي مبادرة سند الزواج

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