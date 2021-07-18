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الرئيس الجزائري يصدر عفوا رئاسيا عن نحو 12 ألف محبوس

10:16 م الأحد 18 يوليه 2021
الرئيس الجزائري يصدر عفوا رئاسيا عن نحو 12 ألف محبوس

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون

الجزائر - (د ب أ)

أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، مرسومين رئاسيين للعفو عن أكثر من 11896 محبوسًا منهم نحو 2000 من الناجحين في مختلف مسابقات التعليم والتكوين المهني.

جاء ذلك في بيان للرئاسة الجزائرية نشرته في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك".

وأوضح البيان أنه يستثنى من هذا العفو المتهمين بجرائم الإرهاب والتخريب والفساد والاغتصاب والقتل والاختطاف والاتجار بالبشر والمخدرات والعنف والتمييز والكراهية والاعتداءات والمؤامرات ضد سلطة الدولة ومؤسساتها وموظفيها وسلامة ووحدة أرض الوطن، إضافة إلى المتهمين بالتجمهر المسلح والتحريض عليه والمتورطين في الجرائم الانتخابية.

عبد المجيد تبون الرئيس الجزائري عفو رئاسي

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