Masrawy logo white

الرئاسة الفلسطينية تحذر من تداعيات التصعيد الإسرائيلي في القدس

12:03 م الأحد 18 يوليه 2021
الرئاسة الفلسطينية تحذر من تداعيات التصعيد الإسرائيلي في القدس

الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة

رام الله-(د ب أ):

حذرت الرئاسة الفلسطينية اليوم الأحد من تداعيات التصعيد الإسرائيلي في القدس عقب دخول مئات اليهود إلى باحات المسجد الأقصى.

وأعربت الرئاسة ، في بيان صحفي عن "إدانتها لاستمرار الانتهاكات الخطيرة للمستوطنين" في المسجد الأقصى، معتبرة ذلك "تهديداً خطيراً للأمن والاستقرار، واستفزازاً لمشاعر الفلسطينيين".

وحملت الرئاسة الحكومة الإسرائيلية مسؤولية التصعيد الحاصل، مؤكدة أن "هذه الاستفزازات الإسرائيلية تشكل تحدياً للمطالب الامريكية التي دعت للحفاظ على الوضع التاريخي القائم في القدس".

وأعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن أكثر من ألف يهودي دخلوا منذ ساعات صباح اليوم إلى المسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية لإحياء ما يُسمى ذكرى "خراب الهيكل".

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها أبلغت بوجود عدة إصابات بين الفلسطينيين في مواجهات مع الشرطة الإسرائيلية أغلبها بالاختناق والرضوض.

من جهتها، قالت مؤسسة "أوروبيون لأجل القدس" إن الشرطة الإسرائيلية "اقتحمت المسجد الأقصى واعتدت على المصلين والمرابطين في باحاته بالضرب والدفع، وأخلته بالقوة، قبل أن تسمح لمئات المستوطنين اليهود باقتحامه".

وذكرت المؤسسة، في بيان صحفي ، أن "قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية هاجمت المصلين واعتدت عليهم بعنف، ما أدى لوقوع عدد من الإصابات"، وذلك لإجبارهم على إخلاء المسجد.

واعتبرت المؤسسة أن ما يجري "محاولة إسرائيلية مفضوحة لفرض أمر واقع جديد في المسجد الأقصى، على حساب هوية المسجد الدينية والتاريخية والحضارية".

ودعت دول الاتحاد الأوروبي إلى تحمل مسؤولياتها بالضغط على إسرائيل لاحترام القانون الدولي والقرارات الأممية وضمان حرية تأدية الشعائر الدينية في المساجد والكنائس.

الرئاسة الفلسطينية القدس إسرائيل فلسطين

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
81

إصابات اليوم

7

وفيات اليوم

986

متعافون اليوم

283490

إجمالي الإصابات

16425

إجمالي الوفيات

221516

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل - مبادرة التمويل العقاري| اعرف أول خطوة للحصول على شقة بفائدة 3%

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا