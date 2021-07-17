طوكيو تسجل أعلى معدل إصابات يومي بكورونا منذ 6 أشهر

اليابان - (أ ش أ)

أعلنت حكومة مدينة طوكيو، عن 1410 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (بكوفيدـ19)، وهو أعلى ارتفاع يومي منذ ما يقرب من ستة أشهر.

وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية، اليوم السبت، أن هناك مخاوف من تزايد أعداد الإصابات في الوقت الذي تستعد فيه العاصمة لافتتاح أولمبياد طوكيو الأسبوع المقبل.

وأشارت إلى أنه لا تزال هناك مخاوف شديدة من أن تصبح فعاليات الأولمبياد المزمع افتتحها يوم الجمعة القادمة بؤرة للانتشار السريع لمتغير دالتا.

وتوقع خبراء الصحة في وقت سابق من الأسبوع أن متوسط حالات الإصابة ،قد يقفز إلى 2406 حالات بحلول 11 أغسطس المقبل، بعد وقت قصير من انتهاء الأولمبياد المقرر ختامها في الثامن من أغسطس،وسجلت وزارة الصحة اليابانية حتى الآن 835 ألف و159 حالة إصابه بفيرس كورونا.