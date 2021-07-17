الجيش الباكستاني ينشر قوات على جميع المعابر مع أفغانستان

باكستان - (أ ش أ)

نشر الجيش الباكستاني قوات نظامية على جميع المعابر الحدودية مع أفغانستان، وأغلق جميع نقاط العبور غير الشرعية.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة في باكستان اللواء بابار افتخار في تصريح نقلته صحيفة "اكسبريس تربيون" الباكستانية اليوم السبت، إن باكستان تقوم ببناء سياج على طول حدودها المليئة بالثغرات مع أفغانستان. المبادرة، التي بدأت قبل بضع سنوات، اكتملت بنسبة 88 في المائة على الأقل. والهدف هو وقف تسلل العناصر الإرهابية من أفغانستان والسيطرة على التحركات غير المضبوطة.

وأردف افتخار: "يجب أن يقرر أصحاب المصلحة الأفغان مستقبلهم. لسنا ضامنين لعملية السلام في افغانستان". وشدد على أن السلام في باكستان مرتبط بالسلام في أفغانستان.

وكان رئيس الوزارء الباكستاني قد قال - أمس - إن بلاده لا تستطيع استضافة أي لاجئين جدد من أفغانستان في اشاره إلى الحرب الطاحنة بين قوات الأمن الأفغانية وحركة طالبان في أعقاب الانسحاب الأمريكي من البلاد.