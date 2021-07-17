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إيطاليا: إعطاء 60.2 مليون جرعة من لقاحات كورونا حتى الآن

09:29 ص السبت 17 يوليه 2021
إيطاليا: إعطاء 60.2 مليون جرعة من لقاحات كورونا حتى الآن

أرشيفية

روما- (د ب أ):
أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت أنه تم إعطاء 2ر60 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في إيطاليا حتى الآن.

ويقدر متوسط معدل التطعيم في إيطاليا بـ555 ألفا و778 جرعة في اليوم، وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق إيطاليا شهرين لتطعيم 75% من سكانها بلقاح من جرعتين.

وبدأت إيطاليا حملة التطعيم ضد فيروس كورونا قبل نحو 29 أسبوعا.

ووصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في إيطاليا إلى 28ر4 مليون حالة، والوفيات إلى 127 ألفا و851 حالة .

وأعلنت إيطاليا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد قبل عام و24 أسبوعا.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

إيطاليا لقاحات كورونا جامعة جونز هوبكنز فيروس كورونا

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