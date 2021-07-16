الرئيس الألماني يزور منطقة الفيضانات يوم غد السبت

برلين - (د ب أ):

يزور الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير غدا السبت منطقة راين إرفت المتضررة بقوة من العواصف والفيضانات الأخيرة.

وقال ديوان رئاسة ولاية شمال الراين ويستفالا إن رئيس الدولة سيزور ظهر الغد مع رئيس وزراء الولاية أرمين لاشيت مدينة إرفت التي شهدت انجراف العديد من المنازل والسيارات بفعل الفيضانات التي ضربت الولاية.

ويهدف شتاينماير إلى الوقوف على الوضع الحالي في مركز التحكم الرئيسي لقوات الإطفاء والحديث مع عمال الإنقاذ حول الوضع.