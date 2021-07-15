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ألمانيا.. ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات إلى 58 شخصا

09:05 م الخميس 15 يوليه 2021
ألمانيا.. ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات إلى 58 شخصا

الفيضانات

وكالات:

أعلنت وزارة الشؤون الداخلية لولاية راينلاند بالاتينات الألمانية، العثور على 9 جثث لضحايا الفيضانات، وبذلك يرتفع إجمالي عدد القتلى في البلاد إلى 58 شخصا، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "روسيا اليوم".

ونقلت قناة "SWR" التلفزيونية عن وزير داخلية راينلاند بالاتينات، روجر ليفينز، قوله: "ننطلق من حقيقة أننا تمكنا من الكشف عن تسعة ضحايا آخرين".

وأضاف: "نتيجة الكارثة طبيعية في غرب ألمانيا، لقي ما لا يقل عن 58 شخصا حتفهم".

وأعلنت السلطات الألمانية، في وقت سابق، أن "ما لا يقل عن 44 شخصا لقوا حتفهم وفقد عشرات آخرون اليوم الخميس، جراء فيضانات تسببت بها الأمطار القياسية في غرب أوروبا".

الفيضانات ألمانيا ضحايا الفيضانات وزير داخلية راينلاند بالاتينات

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