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باريس تعليقا على اعتذار الحريري عن تشكيل الحكومة: لبنان يشهد حالة تدمير ذاتي

07:20 م الخميس 15 يوليه 2021
باريس تعليقا على اعتذار الحريري عن تشكيل الحكومة: لبنان يشهد حالة تدمير ذاتي

جان إيف لودريان

وكالات:

قال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، إن "لبنان يشهد حالة تدمير ذاتي"، لافتًا إلى أن الطبقة السياسية تتحمل المسؤولية، وذلك في أعقاب إعلان رئيس الوزراء المكلف، سعد الحريري، الاعتذار عن تشكيل الحكومة.

وأكد لودريان، في مؤتمر صحفي، تعليقا على اعتذار الحريري، اليوم الخميس أن "لبنان يشهد حالة تدمير ذاتي والطبقة السياسية جمعاء تتحمل المسؤولية".

وأضاف أن "الزعماء اللبنانيين عاجزون عن إيجاد حل للأزمة التي تسببوا بها".

جان إيف لودريان وزير الخارجية الفرنسي سعد الحريري

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