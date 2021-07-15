بعد مقتل 9 صينيين.. بكين تعرب عن صدمتها إزاء انفجار "حافلة باكستان"

بكين- (د ب ا):

أعربت الصين عن صدمتها إزاء انفجار حافلة في باكستان، مما أسفر عن مقتل 12 شخصا بينهم تسعة عمال صينيين، كما طالبت باكستان بحماية المشاريع التي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات.

وذكرت وكالة "بلومبرج" أن وزير الخارجية الصيني وانج يي طالب نظيره الباكستاني شاه محمود قريشي، في بيان، بإجراء تحقيق فوري للوقوف على سبب الانفجار الذي وقع أمس الأربعاء على متن حافلة تقل عمال من منطقة كويستان.

وقال قريشي إن التحقيقات الأولية أشارت إلى أن الانفجار كانت حادثا، وليس هجوما إرهابيا، وتعهد بمشاركة أي نتائج مع الصين.

ونُقل عن وانج قوله "الصين تشعر بالصدمة إزاء وقوع خسائر بشرية في صفوف صينيين في باكستان".

وأضاف" إذا كان ذلك هجوم إرهابي، يتعين إلقاء القبض على المنفذين فورا ومعاقبتهم بشدة".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية زهاو ليجيان اليوم الخميس في مؤتمر صحفي إن الصين سترسل " مجموعة عمل " لباكستان للمساعدة في التحقيق في الحادث.

وتتزايد المخاوف بشأن تقدم حركة طالبان في أفغانستان، مما يهدد بزعزعة السلام في أنحاء المنطقة، ويلحق الضرر خاصة بمشاريع المحور الاقتصادي الصيني –الباكستاني، وتبلغ تكلفته 60 مليار دولار، ويمثل جزءا مهما في مبادرة الحزام والطريق التي أطلقتها الرئيس الصيني شي جين بينج.