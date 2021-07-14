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البرلمان اللبناني: تشكيل الحكومة يعد إشارة انطلاق للتعاون مع صندوق النقد الدولي

05:53 م الأربعاء 14 يوليه 2021
البرلمان اللبناني: تشكيل الحكومة يعد إشارة انطلاق للتعاون مع صندوق النقد الدولي

رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري

لبنان - (أ ش أ)

قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، إن تشكيل الحكومة يعد إشارة انطلاق أساسية نحو التعاون مع صندوق النقد الدولي، مؤكدًا أن المجلس استعد لهذا التعاون عبر إقرار سلسلة من مشروعات القوانين التي تعد أساسية.

جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، مع المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي ممثل لبنان والمجموعة العربية في مجلس إدارة الصندوق الدكتور محمود محي الدين؛ لاستعراض الأوضاع المالية والاقتصادية ومساعي تشكيل الحكومة المتعثرة.

من جهته.. أكد محيي الدين أن صندوق النقد الدولي الآن أكثر جاهزية لهذه الانطلاقة من خلال حزمة من الحلول التي تلائم الوضع اللبناني الراهن وبالتالي تضعه على طريق الإنقاذ.

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نبيه بري صندوق النقد الدولي البرلمان اللبناني مجلس النواب اللبناني

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