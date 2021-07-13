الأناضول: 3 آلاف حكم بالسجن المؤبد منذ محاولة الانقلاب الفاشلة

اسطنبول - (د ب أ):

أفادت وكالة أنباء "الأناضول" التركية اليوم الثلاثاء بأن نحو ثلاثة آلاف حكم بالسجن المؤبد صدرت منذ المحاولة الانقلابية الفاشلة التي شهدتها البلاد في يوليو من عام 2016.

ومن هذه الأحكام، صدر أكثر من 1600 حكم بالسجن المؤبد المشدد، وهي أقسى عقوبة ممكنة منذ ألغت تركيا عقوبة الإعدام في عام 2002 ، لأنها لا تترك أي فرصة للإفراج المشروط.

وإجمالا، صدرت أحكام بالسجن بحق 4890 شخصا في 289 قضية منفصلة. وأضاف التقرير أن محاكمة واحدة فقط هي التي لا تزال جارية.

وأيدت محكمة الاستئناف العليا في تركيا 87 محاكمة، ما يعني أن الأحكام في هذه القضايا أصبحت نهائية.

وكان انقلابيون اشتبكوا مع قوات أمن موالية للحكومة ليلة الخامس عشر من تموز/يوليو من عام 2016 في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك مدينة اسطنبول والعاصمة أنقرة. وتشير الإحصاءات الرسمية إلى مقتل أكثر من 250 شخصا وإصابة أكثر من ألفين.

وتتهم أنقرة رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة، فتح الله جولن، بالتدبير للمحاولة، وصنفت حركة يقودها منظمةً إرهابية.

وينفي جولن، الحليف السابق للرئيس رجب طيب أردوغان، هذا الاتهام.