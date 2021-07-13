إنقاذ فيل رضيع مصاب بجروح بالغة في الصين

بكين- (بي بي سي):

تم إنقاذ فيل رضيع مصاب بجروح بالغة بعد أن خلفه قطيع من الفيلة الآسيوية المهاجرة في جنوب غربي الصين، حسبما أفادت وسائل إعلام صينية رسمية، الثلاثاء.

ويأتي هذا، في أحدث تطور على قصة قطيع الأفيال الذي غادر لأسباب غامضة محمية طبيعية في جنوب البلاد، ليقوم برحلة قطع خلالها أكثر من 500 كلم متلفا في طريقه محاصيل زراعية تقدر قيمتها بنحو مليون دولار أمريكي، كما سرق من طعام القرويين، واجبر آلافا منهم على إخلاء قراهم.

وشاهد سكان محليون الفيل الصغير، الذي ولد خلال الرحلة ويزن 180 كيلوجراما، بمفرده في مزرعة شاي صباح يوم السبت، وكان يعاني من جروح ملتهبة في قائمته، يمكن أن تهدد حياته.

وقدم مركز تربية وإنقاذ الأفيال الآسيوية، للفيل الرضيع أدوية مضادة للبكتيريا والالتهابات، ورغم سوء حالة جراحه سيتعافى مع الرعاية، كما قال باو مينجوي مدير المركز لقناة "سي سي تي في" التلفزيونية الرسمية.