جونسون يواجه معارضة قوية في البرلمان البريطاني لخطة لخفض المساعدات الخارجية

لندن - (د ب أ)

يواجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تمردا من جانب أعضاء حزب المحافظين الذي يتزعمه في مجلس العموم، بسبب خطة الحكومة الرامية إلى خفض المساعدات الخارجية لبريطانيا بمقدار 4 مليارات جنيه إسترليني (6ر5 مليار دولار) في ميزانية العام الجديد.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أنه رغم امتلاك حكومة جونسون للأغلبية في مجلس العموم، فإن بعض أعضاء حزب المحافظين في البرلمان المعارضين لخطة خفض حصة المساعدات الخارجية التي تقدمها بريطانيا من 7ر% إلى 5ر0% من إجمالي الناتج المحلي.

وترى الحكومة البريطانية أن جائحة فيروس كورونا المستجد تتطلب إجراءات إنفاق غير عادية، وأنه بطريقة ما يجب أن تكون الميزانية متوازنة، وهو ما يجعل هذه الخطوة المؤلمة ضرورية. ولكن معارضي خفض المساعدات الخارجية يقولون إن الخفض يؤثر بشكل مباشر على الفئات الأشد احتياجا في العالم وبخاصة النساء والأطفال وهي الفئات التي قال جونسون إنها تمثل أولوية لرئاسة بريطانيا الدورية لمجموعة الدول الصناعية السبع خلال العام الحالي.

من ناحيته قال جاكوب ريس موج وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني إن المتمردين من أعضاء حزب المحافظين يهددون استمرار "التحكم الرشيد" في المالية العامة للبلاد.