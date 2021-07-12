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مسئول إدارة لقاح كورونا بلبنان: 60% من الإصابات الجديدة نتيجة متحور دلتا

10:49 م الإثنين 12 يوليه 2021
مسئول إدارة لقاح كورونا بلبنان: 60% من الإصابات الجديدة نتيجة متحور دلتا

الحجر الصحي في لبنان

بيروت - (أ ش أ):

أكد رئيس اللجنة الوطنية اللبنانية لإدارة لقاح كورونا الدكتور عبد الرحمن البزري أن 60% من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا هي نتيجة متحور دلتا الذي ظهر في البلاد خلال الشهر الجاري.

وكانت غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث بلبنان قد أعلنت اليوم تسجيل 150 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد بينهم 112 حالة لمقيمين و38 حالة لوافدين، إلا أن التقرير لم يحدد عدد الحالات المسجلة بمتحور دلتا.

وأضاف البرزي في تصريح مساء اليوم أن هناك مناعة مجتمعية عالية نسبيا، ولكن هذا لا يجب أن يمنع من الحذر والانتباه، داعيا لتكثيف عمليات التلقيح والاسراع بها.

وأفاد التقرير اليوم بانخفاض ملحوظ لأعداد الإصابة اليومية التي سجلت مقارنة بتقرير أمس 327 إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الاصابات المسجلة في البلاد منذ ظهور الفيروس إلى 547961 حالة.

وأضافت الغرفة في تقريرها اليوم أن عدد حالات الاستشفاء بلغت 118 حالة، ليرتفع إجمالي عدد حالات الشفاء إلى 534646 حالة، كما تم تسجيل حالتي وفاة ليرتفع الاجمالي إلى7877 حالة.

وأظهر التقرير عدم تسجيل أي تطعيم بلقاحات كورونا أمس الأحد سواء الجرعة الأولى أو الثانية وذلك لتوقف العمل بمراكز التطعيم أمس نتيجة انقطاع الكهرباء والانترنت.

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16396

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