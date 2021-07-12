Masrawy logo white

شكري يستعرض مع رئيس المجلس الأوروبى الموقف المصري إزاء قضية سد النهضة

06:52 م الإثنين 12 يوليه 2021
شكري يستعرض مع رئيس المجلس الأوروبى الموقف المصري إزاء قضية سد النهضة

سامح شكري

القاهرة - (أ ش أ):

استعرض وزير الخارجية سامح شكري، بشكل مفصل خلال لقائه اليوم الإثنين، ببروكسل مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل الموقف المصري إزاء قضية سد النهضة والوضع الراهن في هذا الصدد.

وقام وزير الخارجية، خلال اللقاء، بتسليم رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ بأن شكري نقل تحيات الرئيس السيسي إلى رئيس المجلس الأوروبي.

كما تناول وزير الخارجية ،خلال اللقاء، سبل دفع العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي والارتقاء بمجالات التعاون إلى آفاق أرحب على كافة الأصعدة السياسية والاستراتيجية والاقتصادية، علاوة على التطلُع لزيادة الاستثمارات الأوروبية في مصر.

وتم مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الأوضاع في ليبيا على ضوء نتائج مؤتمر برلين ٢، وآخر تطورات القضية الفلسطينية والمشهد في شرق المتوسط.

هذا المحتوى من

سامح شكري رئيس المجلس الأوروبى سد النهضة السيسى

الخبر التالى:

هاييتي: القبض على شخص يشتبه في ضلوعه باغتيال الرئيس مويس

كورونا.. لحظة بلحظة

117

إصابات اليوم

13

وفيات اليوم

656

متعافون اليوم

283102

إجمالي الإصابات

16396

إجمالي الوفيات

218412

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا