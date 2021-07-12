شكري يستعرض مع رئيس المجلس الأوروبى الموقف المصري إزاء قضية سد النهضة

القاهرة - (أ ش أ):

استعرض وزير الخارجية سامح شكري، بشكل مفصل خلال لقائه اليوم الإثنين، ببروكسل مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل الموقف المصري إزاء قضية سد النهضة والوضع الراهن في هذا الصدد.

وقام وزير الخارجية، خلال اللقاء، بتسليم رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ بأن شكري نقل تحيات الرئيس السيسي إلى رئيس المجلس الأوروبي.

كما تناول وزير الخارجية ،خلال اللقاء، سبل دفع العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي والارتقاء بمجالات التعاون إلى آفاق أرحب على كافة الأصعدة السياسية والاستراتيجية والاقتصادية، علاوة على التطلُع لزيادة الاستثمارات الأوروبية في مصر.

وتم مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الأوضاع في ليبيا على ضوء نتائج مؤتمر برلين ٢، وآخر تطورات القضية الفلسطينية والمشهد في شرق المتوسط.