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أستراليا: إعطاء 9.01 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا

12:22 ص الأحد 11 يوليه 2021
أستراليا: إعطاء 9.01 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا

أستراليا

سيدني - (د ب أ)

أفادت بيانات وكالة بلومبرج للأنباء وجامعة جونز هوبكنز الأمريكية السبت أنه تم في المجمل إعطاء 01ر9 مليون جرعة لقاح مضادة لفيروس كورونا في أستراليا حتى الآن.

وقدرت بلومبرج أن متوسط معدل التطعيم في أستراليا بلغ 128 ألفا و 774 جرعة في اليوم. وبهذا المعدل، سيستغرق الأمر سبعة أشهر لتطعيم 75% من السكان بلقاح من جرعتين.

وبدأت حملة التطعيم بالبلاد قبل حوالي 19 أسبوعًا.

ويبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس 31 ألفا و17 حالة، ووفاة 910 أشخاص.

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